Behandeling Tim Zwertbroek: Rookschade aan longen is prioriteit nummer 1

(Foto: RTV Noord / Patrick Wind (112Groningen))

De eerste dagen van de behandeling zijn cruciaal en de aanpak van de rookschade aan zijn longen is prioriteit nummer 1. Dat is de situatie van D66-fractievoorzitter Tim Zwertbroek nadat hij maandagochtend zwaargewond raakte bij een brand in zijn woning in de Stad.





'Toch hebben we ook wat goed nieuws. Hij mag vanaf vandaag post ontvangen', zegt D66-Statenlid Bianca Kruize. 'Ik hoop dat veel mensen hem een hart onder de riem willen steken. Misschien helpt het een beetje...'



Zwertbroek ligt in het Brandwondencentrum van het Martiniziekenhuis afdeling 3.3. Postbus 30033. 9700 RM Groningen



