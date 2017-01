OPINIE: 'Autobedrijven hebben schijt aan hun personeel'

Vakbondsman Bart Plaatje beweert dat personeel van autobedrijven zwaar onder druk wordt gezet. De medewerkers en hun sociaal leven gaan er volgens Plaatje helemaal van stuk. En het kan de bazen geen hol schelen, stelt Plaatje vast. Toch ziet hij een verandering - heel voorzichtig.

De laatste maanden zetten we als FNV metaal meer in op extra vakbondskracht in de motorvoertuigenbranche. Het is een branche met een roerige geschiedenis. Begin deze eeuw vielen de bedrijven bij bosjes om. De crisis dwong de ene na de andere merkdealer op de knieën.Werkgevers spraken hun personeel toe. 'Voor jou tien anderen. En niet zeuren want we moeten gezamenlijk het bedrijf redden.' Sobere jaren voor alle vaklui in de branche werden ingeluid. Met man en macht werkte men aan het voortbestaan. Dat de eigenaren van de grote autobedrijven een godsvermogen opbouwden terwijl iedere cent voor personeel er eentje teveel was bleef lange tijd uit beeld.Een grondig onderzoek door consulenten van FNV Metaal in 2016 bracht echter nóg een geheim aan het licht. Er is nu namelijk een vreselijk tekort aan vaklui in deze branche ontstaan. Geen monteur, receptionist, verkoper of ander vakmens in deze branche leek ervan op de hoogte te zijn dat werkgevers geen vaklui meer kunnen krijgen.Het is in werkgeversbelang om het geheim van dit tekort zo lang mogelijk te bewaren. Want als er een tekort is dan stijgt de prijs arbeid. Maar hoe lost een werkgever dat tekort dan op?Die oplossing bleek al net zo kortzichtig als het verzwijgen van het personeelstekort. Monteurs werden overal onder druk gezet om hun dertien ADV-dagen af te staan. Daarnaast moesten de verplichte jaarlijkse zes cursusdagen na het werk en zonder loon worden gevolgd. Dat zijn dus negentien dagen opgelost per monteur. Dat het personeel links en rechts kapot gaat en nooit meer thuis is, daar hebben werkgevers schijt aan.Sinds onze bemoeienis met deze branche zie ik Vakmensen die soms meer dan dertig jaar zonder ziekte hebben gewerkt. Nu zijn ze zestig en worden ze om een hernia of hartaanval afgescheept met drie maandsalarissen en het vroegtijdig opeten van hun pensioen. Naast hun zie ik de dertigers die bijna nooit thuis zijn. Op een heel jaar negentien vakantiedagen inleveren en dan nog zes tot tien keer zonder loon naar het werk.Halverwege december lanceerde FNV daarom een petitie met als motto: DE MONTEURS ZIJN OP! Niet alleen zijn er te weinig, maar ze zijn als mens ook opgebruikt.Het is duidelijk tijd voor verandering. Meer en meer vakmensen in de branche worden nu vakbondslid en beginnen zich te roeren. De komende maanden moeten werkgevers in de branche kiezen. Wil men een kapitaal graaiende autohandelaar zijn of een werkgever die samen met zijn personeel bouwt aan een goede toekomst?Een grote werkgever in Groningen heeft zich al bij ons gemeld. Hij wil ondernemen en investeren in personeel. Daarover later meer. De vraag aan alle merkdealers van Nederland is nu: aan welke kant staat u?Eerdere opinies van Bart Plaatje staan hier en hier Andere NoordZaken-verhalen staan hier