Nijland verwacht wél spruitjes, maar géén transfers

'Het was volop hectiek.' Algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen kijkt terug op de laatste dag van de transferperiode. 'Hateboer weg en Mahi blijft; dat is nu de werkelijkheid.'

Aan het einde van dinsdagmiddag maakte Nijland bekend dat Hans Hateboer verkast naar het Italiaanse Atalanta Bergamo. Een transfer die razendsnel vorm kreeg.'Ik heb maandagochtend nog contact gehad met zijn zaakwaarnemer, Rob Witschge. Hij meldde dat er geen interesse was voor Hans. Nog geen uur later belde hij terug dat Atalanta Bergamo zich had gemeld.'Nijland en consorten onderhandelen met de nummer zes van Serie A en kwamen tot een akkoord. 'Dinsdagmiddag bereikte Hateboer, wiens contract bij de FC deze zomer afliep, overeenstemming met de ploeg uit het noorden van Italië.'We denken dat we jongens hebben die het vertrek van Hateboer op kunnen vangen', zegt Nijland. 'Dat zijn Desevio Payne en Samir Memiševic. Deze jongens krijgen nu een kans.'Volgens de algemeen directeur past dit in het beleid van de club om in 2018 een betrekkelijk kleine selectie te hebben waarvan de helft uit eigen jeugd komt. Volgend seizoen mikt de FC op een selectie van 18 veldspelers en een paar keepers. De aanvulling moet in de ogen van Nijland komen uit de eigen jeugd.Om die reden bleef het ook stil na het vertrek van Albert Rusnák (Real Salt Lake) en Danny Hoesen (verhuur aan San Jose Earthquakes).In tegenstelling tot Hateboer zag clubtopscorer Mimoun Mahi een transfer aan zijn neus voorbij gaan. 'We hebben een bieding die tot drie keer toe is verhoogd', zegt Nijland over de interesse vanuit Engeland.'Mahi heeft een doorlopende overeenkomst. Hij is topscorer en je kijkt best even: kun je een gelijkwaardige vervanger halen? Op korte termijn is dat lastig. Dus hebben we besloten om Mahi voorlopig te houden aan zijn contract.'Ook voor Tom Hiariej was er interesse, maar net als bij Mahi wil de club hem niet kwijt.Nijland verwacht niet meer dat er nog gekke dingen gebeuren op de laatste avond van de transferperiode. 'Ik ga naar mijn vrouw. Ik krijg spruitjes volgens mij. Daarna doe ik mijn telefoon uit. Hier zal het bij blijven.'