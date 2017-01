Verkiezingsstrijd barst los: heeft Winschoten de beste bieb van Nederland?

Vanaf woensdag kan er worden gestemd voor de verkiezing 'Beste Bibliotheek van Nederland'. De bieb in Winschoten is een van de zes genomineerden voor de titel

De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door het vakblad Bibliotheekblad. De bibliotheek in theater De Klinker moet het opnemen tegen bibliotheken in Alphen aan den Rijn, Den Helder, Oosterhout, Schiedam en Wychen.Volgens Bibliotheekblad vormt de Winschoter bieb 'het hart van de lokale gemeenschap, waar ook niet-lezers graag vertoeven en hun hart ophalen aan de verschillende activiteiten'. Ook roemt het vakblad de manier waarop groepen en instellingen worden gestimuleerd om ruimten op soms verrassende manieren te gebruiken. Dat gebeurt onder meer tijdens de belastingdagen, waar inwoners hulp en advies kunnen krijgen op financieel gebied.Vanaf woensdag kunnen mensen stemmen via de site van Bibliotheekblad . De stem van het publiek telt voor de helft mee, het eindoordeel van de vakjury voor de andere helft. De afgelopen maanden zijn alle genomineerde bibliotheken al bezocht door een 'mystery guest'.Om de nominatie kracht bij te zetten, is een filmpje over de Winschoter bibliotheek gemaakt. Dat gaat woensdagmiddag in première tijdens een feestelijk programma.