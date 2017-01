Er woedt op dit moment brand bij aardappelverwerker Rixona in Warffum. Volgens de brandweer zit het vuur bovenin een diervoedersilo, maar is de brand nog niet uitslaand.

De brandweer is op dit moment onderweg met drie wagens, waaronder een hoogwerker. In december werd het bedrijf ook al getroffen door brand in een silo.Snel meer.