Brand bij aardappelverwerker Rixona in Warffum geblust (update)

Bij aardappelverwerker Rixona in Warffum heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Het vuur ontstond in een filterkast bovenop een diervoedersilo.

Uitbreiding van het vuur naar de silo kon worden voorkomen. Volgens de brandweer was dat te danken aan snel optreden door de brandweer en aan preventieve maatregelen die Rixona in de silo had genomen.Voor het bestrijden van de brand zette de brandweer onder meer een hoogwerker in. Bij de brand kwam veel rook vrij. In december werd het bedrijf ook getroffen door brand. Toen sloeg het vuur wel door in een silo. Ook in 2007 en 2010 woedde er al eens brand bij Rixona.