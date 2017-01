Rechtbank verklaart Mardan Zorg failliet

Zorgvilla Mardan in Wildervank is onderdeel van Mardan Zorg. (Foto: Jans Meijer)

Mardan Zorg in Midwolda is dinsdag failliet verklaard door de Groninger rechtbank. Het bedrijf was eigenaar van Zorgvilla Mardan in Wildervank.

Door: RTV Noord