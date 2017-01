'Niet ziek door de bodem? Ze zijn net begonnen met boren!'

Een aantal zieke medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is woest op de provincie. De medewerkers stellen dat er onmogelijk al conclusies kunnen worden getrokken over hun ziekte.

Provincie: Geen verband tussen bodemverontreiniging en zieke COA-medewerkers

De provincie zei dinsdag dat er geen causaal verband is tussen zieke medewerkers in Ter Apel en eventuele bodemverontreiniging. Dat deed de provincie na vragen van de Partij voor de Dieren.Het provinciebestuur beroept zicht op een rapport uit 2011, aldus gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks).Volgens verschillende medewerkers, die anoniem willen blijven, is het nieuwe bodemonderzoek pas net begonnen. 'Ze zijn gisteren pas begonnen met boren', aldus een zieke medewerker. 'Ze gaan op andere plekken en dieper boren.'Een andere medewerker zegt over dat bodemonderzoek van het COA: 'De aanhouder wint, want eigenlijk wilde men niet eens boren. Maar het moet, want er zijn veel mensen ziek van geworden. Niet alleen van het COA, maar ook de schoonmakers en beveiligers. Hier is in het verleden rommel geloosd, dat weet ik zeker.'Henk Wolthof, de regiomanager van het COA in Noord-Nederland, begrijpt de opnieuw ontstane onrust onder zijn personeel. 'Wat de provincie heeft gedaan, staat los van ons eigen onderzoek', zegt hij. 'Dat zal ik mijn personeel woensdag meteen duidelijk maken.''De provincie heeft rapporten uit 2011 geraadpleegd en die zijn ons ook bekend', aldus Wolthof. 'Daarin is niets gevonden. Maar de mensen zijn wel ziek geworden en wij willen dit nu tot de bodem uitzoeken. Dat gaan we ook doen.'Volgens Wolthof kan het zes tot acht weken duren voordat de resultaten van het eigen bodemonderzoek binnen zijn.