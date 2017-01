Kilometer lang spoor van dieselolie drijft in Reitdiep

In het donker wordt gewerkt aan het opruimen van de olie. (Foto: Waterschap Hunze en Aa's)

Op het Reitdiep in Groningen ligt aan weerszijden van de Zernikebrug - tussen de wijk Reitdiephaven en de sluis bij Dorkwerd - een laag dieselolie op het water.

Volgens Waterschap Hunze en Aa's gaat het om een lint van één kilometer lang en enkele meters breed.



Een gespecialiseerd bedrijf probeert de diesel zo veel mogelijk af te zuigen, samen met medewerkers van het waterschap. 'We willen koste wat kost voorkomen dat de diesel zich in de richting van de stad Groningen verspreid', zegt woordvoerder Cora Kuiper van Waterschap Hunze en Aa's.



Oliefuik geplaatst

Bij de Zernikebrug is een oil boom (een soort drijvende fuik) geplaatst om te voorkomen dat de olie zich verder verspreid. De werkzaamheden zijn dinsdagavond vanwege de duisternis stopgezet.'Het was te donker en ook hadden we last van het ijs', zegt handhaver Sieger Kooijker van het waterschap. 'Woensdagochtend gaan we kijken hoe de situatie dan is en hervatten we de opruimwerkzaamheden.'



Van een schip?

Een omwonende waarschuwde dinsdagmiddag het waterschap, toen hij de olie zag en een penetrante lucht rook. Hoe de dieselolie er terecht is gekomen, weet het waterschap niet. 'Het kan van een schip zijn. Mogelijk ligt het er al een tijdje. Nu het ijs smelt, komt het pas aan de oppervlakte.'



Alles weg?

Het oliespoor ligt langs de oever en is volgens Kooijker redelijk op te ruimen. 'Het gaat om een dunne laag die op het wateroppervlak drijft. Maar of we alles weg krijgen, vraag ik me af. Er kan altijd wat achterblijven langs de kant.'

Door: RTV Noord Correctie melden