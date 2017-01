Donar geeft Leiden pak rammel en ruikt halve finale

Lance Jeter eerder dit seizoen tegen Leiden. (Foto: JKBeeld)

De basketballers van Donar hebben dinsdagavond goede zaken gedaan in de kwartfinale van het bekertoernooi. De Groningers wonnen in eigen huis het eerste duel van ZZ Leiden met 80-49.

Donar had in het eerst kwart nog moeite met de nummer drie van de eredivisie (19-17). Daarna ging het beter voor de thuisploeg. Halverwege stond het 41-27. In de tweede helft werd de voorsprong flink uitgebouwd.



Jeter goed voor 22 punten

Topscorer aan de kant van de Groningers was Lance Jeter met 22 punten. Chase Fieler maakte er 17.



Donderdag in Leiden

De kwartfinale wordt over twee wedstrijden gespeeld. Donderdag is de return in Leiden. Donar mag die wedstrijd met 30 punten verliezen om alsnog door te gaan.



Wordt Apollo, Aris of alsnog exit?

De winnaar van deze tweestrijd speelt in de halve finale tegen Apollo uit Amsterdam of Aris Leeuwarden.

Door: Karel-Jan Buurke Correctie melden