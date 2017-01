Provincie betaalt mee aan ontwikkeling nieuwe windmolen

Een windmolen die veel lichter is dan de huidige windmolens en ook nog eens het dubbele vermogen levert. Het bedrijf Mega Windforce uit Winschoten gaat zo'n windmolen bouwen.

En de provincie betaalt mee. In totaal legt het provinciebestuur 126.000 euro op tafel om de ontwikkeling mede te financieren.



Van ontwerp naar echte windmolen

Het Winschoter bedrijf heeft een volledig nieuw type molen ontworpen. Nu is het zaak om een eerste prototype te bouwen en te testen, om zo te laten zien dat de molen in de praktijk ook werkt zoals verwacht.



'Tien nieuwe banen mogelijk'

De bedachte nieuwe molen zou minder snel slijten, geen geluidsoverlast geven en aanzienlijk meer energie opleveren. De provincie rekent erop dat de nieuwe windmolen, mits de proef slaagt, tien banen op kan leveren.





Windmolens zijn momenteel nog relatief zwaar, duur en vragen veel onderhoud. De molens kunnen dan ook nog niet goed concurreren met andere vormen van energie.

Door: Mario Miskovic