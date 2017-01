Treineisen in 2021: wifi, genoeg zitplekken en mogelijk een nachttrein

Arriva is momenteel vervoerder in onze provincie. (Foto: FPS/Jos Schuurman)

OV-bedrijven kunnen zich vanaf nu inschrijven om in december 2020 de regionale treinlijnen in Groningen en Friesland te verzorgen. Dinsdag zijn de eisen voor de treinconcessies door beide provincies bekendgemaakt.

De nieuwe contracten hebben een looptijd van vijftien jaar. In de aanbesteding stellen de provincies onder meer eisen op het gebied van betrouwbaarheid, zoals op tijd rijden, en comfort. Zo willen ze dat er voldoende zitplaatsen voor iedereen zijn en dat de vervoerders wifi aanbieden in de trein.Ook eisen ze dat er meer treinen op een aantal trajecten gaat rijden. Zo komen er meer sneltreinen richting Leeuwarden en Winschoten en wordt er gedacht aan een nachttrein tussen Groningen en Leeuwarden.Die zou van donderdag op vrijdag en van vrijdag op zaterdag moeten gaan rijden, aansluitend op de laatste intercity vanuit Zwolle. De kandidaat-vervoerders wordt gevraagd hiervoor een prijsopgave te doen.De nieuwe concessiehouder moet bovendien meewerken aan onderzoeken om de treinverbinding naar Veendam in de toekomst door te trekken naar Stadskanaal, en de lijn naar Leer uit te breiden naar Bremen.Ook willen de provincies graag dat er gebruik wordt gemaakt van duurzame brandstoffen en verlangen ze dat al het personeel wordt overgenomen als een nieuwe vervoerder de concessie wint ten koste van Arriva, dat de regionale treindiensten op dit moment exploiteert.Volgens plan moet in juli duidelijk worden welk bedrijf vanaf 2020 het treinvervoer in Groningen en Friesland mag verzorgen.Voor onze provincie gaat het om de lijnen Groningen Europapark-Leeuwarden, Delfzijl-Groningen-Veendam en Eemshaven-Roodeschool-Groningen-Winschoten-Leer.De NS mag vooralsnog blijven rijden op het traject Groningen-Zwolle, dat deel uitmaakt van het landelijke 'hoofdrailnet'.