Zes jaar 'te laat', maar nu is Willem Meffert officieel griffier

(Foto: RTV Noord/Mario Miskovic)

Willem Meffert is sinds dinsdag officieel raadsgriffier in de gemeente Pekela. Meffert bekleedt die functie al zes jaar, maar officieel benoemd werd hij nooit. Tot dinsdagavond.

De griffier is nu met terugwerkende kracht sinds 1 juni 2011 raadsgriffier van Pekela. Daarvoor was hij al plaatsvervangend griffier.



Na een verlaat cadeau en een bos bloemen, kreeg Meffert de lachers op zijn hand, door de gemeenteraad te bedanken. 'Het waren al zes fantastische jaren', aldus de (nieuwe) griffier van Pekela.



Wat doet een griffier?

Een raadsgriffier ondersteunt en adviseert met zijn griffie de gemeenteraad bij het uitoefenen van taken. De griffie zorgt voor een goede organisatie van de vergaderingen en hij zorgt dat de raadsleden de vergaderstukken, zoals agenda's, raadsvoorstellen en verslagen, op tijd krijgen.



https://twitter.com/henniehemmes/status/826538684111544320

Door: Mario Miskovic Correctie melden