Tv-aandacht voor overval op Musselkanaalster levert 28 tips op

De politie heeft 28 tips gekregen over de overval op een 75-jarige man uit Musselkanaal. Beelden van de dader werden dinsdagavond getoond in Opsporing Verzocht.

De man werd op 22 september in zijn woning aan het Open Einde overvallen door twee mannen. Een van hen pinde later met de gestolen pas van de man.De beelden van deze man leidde tot 11 telefonische tips en 17 via het zogenaamde tweede scherm. Tijdens de uitzending krijgt de kijker via tablet of app extra informatie over het onderwerp op tv. Tevens is er interactie mogelijk via de app, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van een tip.Inmiddels staan de beelden van de dader op de website van Opsporing Verzocht