Voetbalvereniging JVV behoudt subsidie

De voetballers van JVV uit Jipsingboertange kunnen opgelucht ademhalen. De gemeenteraad van Vlagtwedde legt het voorstel om de subsidie van dertienduizend euro per 1 januari 2018 in te trekken, naast zich neer. Zonder subsidie kan JVV niet bestaan.

Het gemeentebestuur wil in totaal honderdvijftigduizend euro bezuinigen op de sport in de gemeente. Dat staat in de 'Visie Sport en Bewegen'. JVV ontspringt dus de dans.Voorzitter Jan Wortelboer is blij: 'We hadden niet verwacht dat het vanavond beslist zou worden, maar we zijn heel content met dit besluit'.De hele raad steunde JVV. Wel gaat het gemeentebestuur met de voetbalclub kijken of er nog mogelijkheden zijn om met minder subsidie toe te kunnen. Een aantal suggesties zijn al gedaan. Zo is de club volgens de gemeenteraad goedkoper uit als de verouderde verwarmingsketels worden vervangen.