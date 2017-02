Omzet van ondernemersnetwerk BNI gaat 'skyhigh'

(Foto: RTV Noord)

'Het was een fantastisch jaar voor BNI', zegt directeur André de Vries van het ondernemersnetwerk in Groningen. Er zijn nieuwe leden, er is een nieuwe groep in Veendam gestart en we zijn bezig in Roden, waar eind vorig jaar ook een opstart was met vijftien leden. De omzet was skyhigh'.

Chapters

BNI is een afkorting van Business Network International. Het is een wereldwijde organisatie waarin leden, vooral MKB'ers, een lokaal netwerk vormen: de chapters. In Groningen haalden deze chapters in 2016 een totaalomzet van ruim 7,5 miljoen euro. De omzet van de leden, die zijn aangesloten bij BNI, groeide met meer dan dertig procent.



Bovengemiddeld

In onze provincie zijn er chapters in de stad Groningen, het Westerkwartier, Hoogezand, Veendam en Winschoten. De leden komen wekelijks bijeen om elkaar orders en opdrachten te gunnen om zo hun omzet te verhogen. Dat lukte vorig jaar bovengemiddeld. Volgens De Vries komt dat vooral door de aantrekkende economie. 'Maar omdat de groepen de juiste ondernemers hebben en elkaar vertegenwoordigen, genereren ze die omzet'.



