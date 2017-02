Komt er vervolgonderzoek naar beëindiging treinkaping bij De Punt?

De rechtbank in Den Haag doet woensdag uitspraak in de zaak die nabestaanden van Molukse treinkapers hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat.

Komt er een vervolgonderzoek naar de beëindiging van de treinkaping in 1977 bij De Punt? Die vraag staat woensdag centraal, schrijft RTV Drenthe . Volgens nabestaanden van twee van de kapers werden Max Papilaja en Hansina Uktolseja in de trein door mariniers geëxecuteerd, terwijl ze al uitgeschakeld waren. De nabestaanden willen duidelijkheid over wat precies is gebeurd op 11 juni 1977.De moeder van de omgekomen Max Papilaja zei tijdens een zitting afgelopen november dat ze de waarheid eist. Daarnaast wil ze twintigduizend euro smartengeld. De broers van de enige vrouwelijke kaper, Hansina Uktolseja, eisen elk 17.500 euro.Volgens advocaat Liesbeth Zegveld is het niet de bedoeling van haar cliënten om met de vinger te wijzen en voelen zij veel medeleven voor de passagiers die in de trein zaten. Maar volgens Zegveld zijn de kapers van dichtbij geëxecuteerd, terwijl ze zwaargewond en weerloos waren.De afgelopen tijd doken meerdere verhalen op, waarin werd gesteld dat de Nederlandse Staat het bevel had gegeven om de kapers te executeren. Geen van de kapers zou de bevrijdingsactie mogen overleven.Landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers zei in november dat van executies absoluut geen sprake was en dat de mariniers volgens de geweldsinstructie handelden.Dit weekend reageerden drie voormalig commandanten van de mariniers op de ophef. De oud-commandanten deden de anonieme verklaringen over de actie bij De Punt af als 'bizarre lulverhalen'.Op 23 mei 1977 werd een intercitytrein ter hoogte van De Punt door negen Zuid-Molukkers gekaapt. De gijzeling duurde negentien dagen, totdat de mariniers er een einde aan maakten. Bij de bevrijdingsactie kwamen zes kapers en twee gegijzelden om het leven. De twee overige kapers gaven zich over.