'Groninger Pete Hoekstra wordt mogelijk ambassadeur voor VS'

Hoekstra en Trump in Trump Force One (Foto: Pete Hoekstra/Twitter)

Geboren Stadjer Pieter 'Pete' Hoekstra wordt mogelijk ambassadeur voor de Verenigde Staten in Nederland. Dat meldt Nieuwsuur. De Amerikaanse nieuwszender CNN meldde eerder dat Hoekstra directeur van de CIA zou worden, maar dat ging niet door.

Hoekstra emigreerde als 3-jarig jongetje met zijn ouders vanuit Groningen naar Michigan. Van 1993 tot 2011 zat hij in het Huis van Afgevaardigden. Ook was hij drie jaar hoofd van de inlichtingencommissie van het Huis. Hij zat bij de Tea Party, een radicale groep binnen de Republikeinse partij. Op dit moment adviseert hij de Amerikaanse president Trump. In gesprek met Nieuwsuur reageert Hoekstra op Trumps veelbesproken inreisverbod voor moslims. 'Er hebben maar 109 mensen last gehad van deze 'travelban'. Alle commotie van de afgelopen dagen is overtrokken', zegt Hoekstra, die vierkant achter het plan van Trump staat.