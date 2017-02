Groningen en Limburg trekken samen op voor vergoeding mijnschade

(Foto: Flickr/Siebe Schootstra (Creative Commons))

De provincies Groningen en Limburg gaan samenwerken om schadevergoedingen te krijgen voor schade die is veroorzaakt door mijnbouw en gaswinning. Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) heeft hierover gesproken met de Limburgse SP-gedeputeerde Daan Prevoo, meldt regionale omroep L1.

Warm gehouden

Volgens de beide provincies is de problematiek vergelijkbaar en staan ze samen sterker in de strijd om een schadevergoeding. 'De twee provincies die Nederland jarenlang warm hebben gehouden met kolen en gas, mogen niet zomaar in de kou blijven staan,' zo stellen de gedeputeerden.



Ereschuld

'Het is natuurlijk gewoon een ere-schuld die het Rijk heeft. Limburg en Groningen hebben miljarden opgehaald met de mijnbouw en de gaswinning. Maar het kan niet zo zijn dat er niks wordt teruggeven als blijkt dat wij met schade zitten,' zegt gedeputeerde Prevoo.



Proefproces

Eerdere claims over een schadevergoeding voor mijnschade zijn afgewezen, mede op grond van een verjaringstermijn. Volgens Prevoo komt er een proefproces om alsnog te proberen iets af te dwingen.



Honderden miljoenen

'De schade gaat mogelijk over honderden miljoenen. Dan staan we veel sterker als we samen met Groningen optrekken en proberen een grootschalige oplossing te vinden. Het moet ook na de verkiezingen op de agenda staan in Den Haag,' zo stelt de gedeputeerde.

Door: RTV Noord Correctie melden