Provincie besluit: Haren moet fuseren met Groningen en Ten Boer

De provincie vindt dat de gemeente Haren moet fuseren met Groningen en Ten Boer. Dat advies leggen de Provinciale Staten neer bij de Tweede Kamer, die het definitieve besluit over de herindeling moet nemen.

Een meerderheid van de partijen stemt voor de fusie. Alleen oppositiepartijen Groninger Belang, PVV, Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden zijn tegen. Uiteindelijk stemden dertig leden voor de fusie en negen tegen.Volgens gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) kan het advies van de provincie donderdag al naar de minister van Binnenlandse Zaken. Die zou het besluit nog voor de verkiezingen in maart kunnen nemen. Als de Tweede Kamer het onderwerp niet als controversieel beschouwt, mag het kabinet de kwestie nog afhandelen voor de verkiezingen en is het een zaak van de huidige Tweede en Eerste Kamer om over de fusie te stemmen.Haren strijdt al sinds 2006 voor zelfstandigheid. Harens wethouder Michiel Verbeek kondigde eerder al aan dat het vizier nu op Den Haag is gericht. 'De eerste contacten zijn al gelegd. Als wij de Tweede Kamer ervan kunnen overtuigen dat een fusie voor ons slecht uitpakt, kunnen we onze zelfstandigheid behouden. Wij willen om tafel met de beslissers en dat zijn de Tweede Kamerleden.'Voor de tegenstanders van de fusie kan het gunstig zijn dat de nieuwe Tweede Kamer van na de verkiezingen pas over het herindelingsbesluit stemt. Ten eerste omdat PVV fel tegenstander is van de fusie, ten tweede omdat de tegenstanders dan meer tijd hebben.Groningen en Ten Boer willen fuseren op 1 januari 2019.