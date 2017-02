'Groningers moeten mee met René naar Den Haag'

Commissaris van de Koning René Paas gaat als voorman van Groningen in Den Haag actie voeren tegen de gaswinning. En ontevreden Groningers moeten hem daar bij helpen.

Een motie van de SP die daartoe oproept, wordt breed gesteund in Provinciale Staten.Fractievoorzitter Sandra Beckerman (SP) stelt dat Groningen dringend behoefte heeft aan een lager niveau van gaswinning. Een massaal protest onder de noemer 'Mee met René' moet daar aan bijdragen, zo vindt de SP.'Nu is er landelijk veel aandacht voor de problemen in Groningen', aldus Beckerman, verwijzend naar de actie van caberetier Freek de Jonge , het tv-programma van Arjen Lubach en de aandacht voor de film ' De Stille Beving '. 'We moeten daarom nu gebruik maken van dat momentum.'De VVD ziet de manier waarop het protest georganiseerd moet worden niet zitten. 'Ik snap de goede bedoelingen', zegt fractievoorzitter Mirjam Wulfse. 'Maar moeten wij de politieke agenda en werkwijze van onze onafhankelijke Commissaris van de Koning bepalen? Daar heb ik groot bezwaar tegen.'Wulfse vraagt zich af welke gevolgen de actie voor Groningen kan hebben. 'Moet de onafhankelijke Commissaris van de Koning eerst met een spandoek protesteren en daarna aanschuiven bij het kabinet om zaken geregeld te krijgen?'De Commissaris van de Koning noemt de titel 'Mee met René' buitengewoon gezellig. 'Het is mijn werk om alle voor- en nadelen, en kansen en beperkingen van Groningen onder de aandacht te brengen', aldus Paas.'Mijn werk brengt me ongeveer één keer per week naar Den Haag. Ik ervaar het niet als een ongewenste coup op mijn agenda. Het leeft in Groningen en ik breng dat graag onder de aandacht in Den Haag.'