Nader onderzoek naar beëindiging treinkaping De Punt

(Foto: Wikipedia / Nationaal Archief)

Er komt een nader onderzoek naar de dood van twee kapers bij de beëindiging van de treinkaping bij De Punt in 1977. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald in een tussenvonnis.





'Verjaring onaanvaardbaar'

De zaak tegen de Nederlandse Staat is aangespannen door nabestaanden van Molukse treinkapers. De Staat beroept zich op verjaring van de zaak, maar de rechtbank noemt dat 'onaanvaardbaar'.



1977

Op 23 mei 1977 werd een intercitytrein ter hoogte van De Punt door negen Zuid-Molukkers gekaapt. De gijzeling duurde negentien dagen, totdat de mariniers er een einde aan maakten. Bij de bevrijdingsactie kwamen zes kapers en twee gegijzelden om het leven. De twee overige kapers gaven zich over.



Door: RTV Noord Correctie melden