Lopend Vuur: De treinkaping bij De Punt: de onderste steen moet boven

Opnieuw komt er een onderzoek naar de treinkaping bij de Punt, bijna veertig jaar geleden.

Het onderzoek spitst zich toe op de dood van twee kapers bij de beëindiging van die kaping.Het onderzoek komt er na een tussenvonnis van de rechtbank in Den Haag.Volgens de rechtbank zijn er op dit moment onvoldoende gegevens om een oordeel te vellen of de twee kapers opzettelijk zijn gedood door mariniers.Op 23 mei 1977 kaapten Molukkers een intercitytrein ter hoogte van De Punt. Uiteindelijk duurde die kaping negetien dagen. Bij de bevrijdingsactie kwamen zes kapers en twee gegijzelden om het leven.Naar de kaping en de beëindiging daarvan zijn al vaker onderzoeken gedaan. Ook duiken er steeds nieuwe getuigenissen op in de media. En dat terwijl het inmiddels bijna 40 jaar geleden is.Wat is jouw mening: kan men de zaak na al die jaren laten rusten of moet de onderste steen boven?