Kim Polling krijgt een bonus

Judoka Kim Polling uit Zevenhuizen heeft een bonus ontvangen, omdat ze het judojaar 2016 heeft afgesloten als nummer één van de wereld in haar categorie.

De internationale judofederatie IJF heeft de beste judoka's in de zeven gewichtsklassen ieder beloond met een bedrag van ruim 46.000 euro.Polling stelde weliswaar teleur op de Olympische Spelen in Rio, waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld, maar ze behield haar leidende positie in de klasse tot 70 kilogram.