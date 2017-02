Scheemder krijgt boete voor lopen langs snelweg A7

De politie heeft woensdagmorgen een man van de A7 bij Scheemda gehaald.

Bij de politie was een melding binnengekomen over een man, die langs de snelweg liep. Agenten gingen naar hem op zoek en vonden de Scheemder op de vluchtstrook.De wandelaar heeft een boete van 110 euro gekregen voor lopen op de snelweg. Volgens de politiewoordvoerder liep de man langs de A7, omdat dit de snelste weg naar huis was.