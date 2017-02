Staten willen rechtsbijstandsfonds voor bevingsgedupeerden

In het aardbevingsgebied moet een apart rechtsbijstandsfonds komen om gedupeerden te helpen in hun procedures. Het provinciebestuur moet zich daarvoor hard maken. Dat hebben Provinciale Staten woensdag besloten.

Alleen de VVD stemde tegen de motie van de ChristenUnie.Volgens fractievoorzitter Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie zitten veel mensen met schade 'vast in een moeras'. 'De NAM en de overheid hebben goed gevulde zakken om door te procederen', zegt Van der Graaf. 'Maar veel mensen hebben die kans niet.'De VVD wijst er op dat men in het bevingsgebied een rechtsbijstandverzekering af kan sluiten bij vijf verschillende verzekeringsmaatschappijen.'Maar een brandend huis kun je niet verzekeren', aldus fractievoorzitter Mirjam Wulfse. Hiermee maken we een soort rechtsongelijkheid. Hebben mensen die wel een rechtsbijstandsverzekering hebben, dat dan voor niets gedaan?'De ChristenUnie noemt de omstandigheden in Groningen 'exceptioneel'. Van der Graaf: 'De rechten van Groningers zijn onvoldoende beschermd, in een conflict is het vaak slikken of stikken. Daar moeten we wat aan doen.'Nationaal Coordinator Groningen Hans Alders ziet in zijn meerjarenprogramma 2017-2021 geen noodzaak om een aparte voorziening in te stellen voor rechtsbijstand. De Tweede Kamer buigt zich binnenkort over dat meerjarenprogramma.