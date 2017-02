Bijna twee miljoen euro subsidie zorgt voor een investering van zo'n zeven miljoen

Bijna twee miljoen euro aan Europese subsidie heeft het afgelopen jaar in totaal zo'n zeven miljoen euro aan investeringen uitgelokt in Oost-Groningen. Dat betekent dat bij één euro subsidie verschillende investeerders bijna drie euro hebben bijgelegd.

De 1,8 miljoen euro subsidie voor de regio Oost-Groningen komt uit het Europese Leaderprogramma. Met het geld zijn vorig jaar 50 projecten gefinancierd om de samenwerking in Oost-Groningen op de gebieden economie, leefbaarheid en toerisme te versterken.



Diverse projecten

De projecten die worden gesubsidieerd met Europees geld zijn divers. Zo kreeg bijvoorbeeld het Dinopark in Wedde vorig jaar geld, net als de restauratie en herbestemming van een karakteristieke Oldambster boederij in Pekela. Ook het beleefpad Smeling en het multifunctioneel centrum in Bellingwolde ontvingen in 2016 subsidie uit het programma.



Subsidiepot nog niet leeg

De subsidiepot van het Leaderprogramma is nog niet leeg. Er zit nog zo'n 8 miljoen euro in. Geld uit deze pot kan tot 2020 worden aangevraagd. Ook dit jaar kunnen weer subsidieaanvragen worden ingediend. De eerste beoordelingsronde is eind maart. Aanvragen moeten uiterlijk 24 februari binnen zijn.





