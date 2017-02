Boekenactie FC Groningen gaat 'landelijk'

(Foto: Ellen Grondijs)

De in Groningen bedachte actie 'Scoor een Boek!' van Biblionet gaat het land in. Vanaf dit jaar wordt de actie niet alleen hier gehouden maar ook in Deventer, rond voetbalclub Go Ahead Eagles. De afgelopen jaren is de actie al rond FC Groningen gehouden.





De actie begon zes jaar geleden rond SC Veendam. Toen die club ophield te bestaan, nam FC Groningen het stokje over. In onze provincie doen 186 basisscholen mee.



PSV

Dit jaar doen voor het eerst ook Go Ahead Eagles mee aan de van oorsprong Groninger actie. Volgend jaar volgen waarschijnlijk PSV, N.E.C., Vitesse en Heracles Almelo.



Dat Scoor een Boek! een landelijk vervolg krijgt, komt door de inzet van Biblionet Groningen. Ruim een jaar geleden presenteerden ze de actie op het Nationale Bibliotheekcongres. Er werd enthousiast op de actie gereageerd.



Door: RTV Noord Correctie melden