Jongen krijgt flinke klap in gezicht op school; politie maakt er werk van

De politie heeft een zaak gemaakt van de mishandeling van een jongen in Hoogezand afgelopen vrijdag. Een filmpje daarvan staat op videosite Dumpert. Het Openbaar Ministerie moet bepalen of de zaak voor de rechter komt.

In het bewuste filmpje is te zien hoe een jongen over het plein van het Dr. Aletta Jacobs College loopt. Ineens krijgt hij een flinke klap in het gezicht. Hij valt op de grond, terwijl de jongeren die er omheen staan lachen.Het filmpje, genaamd de 'Lafste aanval ooit', is inmiddels een kleine 400.000 keer bekeken.Ook de politie van Hoogezand zag het filmpje en heeft achterhaald wie de verdachte en het slachtoffer zijn. Agenten hebben met beide tieners en hun ouders gesproken. Het OM moet beslissen wat er met de zaak gebeurt.De politie zoekt nog naar de maker van het filmpje.