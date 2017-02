'Zeer grote brand' in bedrijf Hoogezand: ramen en deuren dicht (update)

Bij het bedrijf Kampen Industrial Care aan de Nijverheidsweg in Hoogezand woedt op dit moment een 'zeer grote brand'.

Vanwege de rookontwikkeling is een NL Alert verstuurd voor het getroffen gebied, zo meldt de brandweer. Mensen wordt aangeraden deuren en ramen gesloten te houden.Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. 'De omliggende bedrijven zijn ontruimd', vertelt een woordvoerder van de brandweer. 'Er staan hier meerdere bedrijven dicht op elkaar. Toen wij aankwamen, was de brand zeer fel en uitslaand. Er was een groot risico op overslaan. Dat gevaar is inmiddels geweken.'RTV Noord-verslaggever Derk Bosscher staat voor het getroffen bedrijf en hij hoort meerdere kleine ontploffingen. Volgens de brandweerwoordvoerder is in ieder geval één glasfles ontploft. De overige knallen kunnen knappende asbestplaten op het dak van het pand zijn. 'Meetploegen zijn op dit moment aan het onderzoeken of er sprake is van asbest en waar dat precies ligt', aldus de brandweer.Aan het begin van de brand waren zwarte rookwolken vanaf de A7 te zien. De brandweer bestrijdt het vuur met vier auto's en twee hoogwerkers. We versloegen de brand net na half één live op Facebook