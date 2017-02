Kun je straks vanuit de Eemshaven 'op excursie' naar windparken op zee?

Groningen Seaports overweegt om vanuit de Eemshaven per boot excursies te organiseren naar windparken boven de Waddeneilanden. Seaports heeft een enquête verspreid waarbij de interesse in een dergelijke excursie wordt onderzocht.

In eerste instantie richt Seaports zich op de zakelijke markt, meldt woordvoerder Marie-Lou Gregoire. 'Er is ook nog niks concreet. Je moet het zien als een soort uitbreiding van.' Dat is een rondleiding in en op de Eemshaven voor de zakelijke markt.'We kijken nu of we dat kunnen uitbreiden naar de windparken boven de Waddeneilanden', zegt Gregoire. 'Maar eerst willen we weten of er interesse in is. Mogelijk dat als het project een tijd loopt, dat ook particulieren mee kunnen.'