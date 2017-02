GroenLinks wil tóch verder aan gaskraan draaien

De in Groningen veel bekritiseerde passage in het verkiezingsprogramma van GroenLinks over de gaswinning wordt mogelijk aangepast. Daar staat nu nog in dat de gasproductie in Groningen wordt teruggeschroefd naar maximaal 21 miljard kuub per jaar.

De partij laat het Centraal Planbureau (CPB) berekenen wat het kost als er jaarlijks nog maar 12 miljard kuub gas uit de Groningse bodem wordt gewonnen. Alleen in de verkiezingsprogramma's van de ChristenUnie, de SP en de Partij voor de Dieren (PvdD) staat dat de Groningse gaskraan zo ver moet worden teruggedraaid.Voordat het zover is, moet de gaswinning in 2018 alvast omlaag naar 18 miljard kuub.Met name in Groningen is veel kritiek op het GroenLinks-verkiezingsprogramma, waarin het getal van 21 miljard kuub als maximale winning per jaar wordt genoemd. Ook cabaretier Freek de Jonge heeft er nadrukkelijk op gewezen tijdens zijn actieweek 'Laat Groningen niet zakken'.De partij voegt aan die maximale winning in het huidige verkiezingsprogramma nog wel het volgende toe: 'Indien het nodig is voor de veiligheid, gaat de winning nog verder omlaag.'Volgens een GroenLinks-woordvoerder is dat bewust zo geformuleerd. 'We willen geen dingen beloven die we niet kunnen waarmaken,' licht hij toe.Dat is ook de reden waarom het CPB nu is gevraagd de gevolgen op een rijtje te zetten. Daarbij gaat het met name om de maximale winning van 12 miljard kuub, die ook door de drie andere partijen wordt genoemd.Dit getal is gebaseerd op de eerdere conclusie van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat pas bij dit niveau de veiligheid van de inwoners van Groningen gegarandeerd is. Dat is overigens later door hetzelfde adviesorgaan bijgesteld.GroenLinks wil nog geen toelichting geven op de mogelijke aanpassing van het verkiezingsprogramma. Verwacht wordt dat partijleider Jesse Klaver in de aanloop naar het noordelijk verkiezingsdebat op woensdag 8 februari met een uitgebreide toelichting komt.