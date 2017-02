Aanbesteding multifunctioneel gebouw de Wijert is stopgezet

De gemeente Groningen heeft de aanbesteding van het nog de bouwen Multifunctionele Accommodatie in de Wijert stopgezet.

Dat doet ze omdat de prijsinschrijvingen van mogelijke bouwers de pan uit reizen. Alle mogelijke aannemers zitten zo'n 35 procent boven het beschikbare bedrag.De raad heeft 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw. Binnen die prijs lijkt het MFA in de Wijert dus niet gebouwd te kunnen worden. Het gebouw moet de beoogde nieuwe accommodatie worden voor basisschool de Tamarisk, de bibliotheek, een spelhal voor SportOSO en een kinderopvang.'Wij gaan met de architect terug naar de tekentafel', aldus wethouder Ton Schroor (D66). 'Ik wil op dit moment geen schuldige aanwijzen, maar er zijn meerdere partijen bij betrokken dus is er nooit één schuldige.'De wethouder laat weten dat ze ook de rol van de gemeente gaan onderzoeken nu de aanbesteding is stopgezet. 'Het gebeurt niet vaak dat we een aanbesteding stop moeten zetten. Het is dan ook een forse hobbel.'Schroor wil vooralsnog geen kredietverhoging vragen aan de gemeenteraad. 'We moeten het doen met die 7,5 miljoen euro. Deze tegenvaller komt onder meer door de veranderde prijzen in de bouwwereld.'Het gebouw wordt nu niet eerder dan in de zomer van 2019 opgeleverd. Daarmee loopt de bouw een jaar vertraging op.