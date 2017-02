Horeca aan zuidwand Grote Markt komt in Brabantse handen

(Foto: Flickr/Bert Kaufmann (Creative Commons))

Meerdere horecabedrijven aan de zuidkant van de Grote Markt in Groningen worden overgenomen door Meyer Beheer uit Etten-Leur. De exploitatie van De Drie Gezusters (Zusjes en Pub) , Hoppe, Groote Griet, de Kast, Hotel de Doelen en Upstairs komen per 1 maart in handen van het horecabedrijf.

Meyer Beheer heeft op dit moment meer dan duizend medewerkers in dienst. Het bedrijf zit al zo'n dertig jaar in de horeca. 'Toen deze kans zich aandiende hoefde ik daar niet lang over na te denken, de Drie Gezusters is een begrip in Nederland! We hebben er bijzonder veel zin in om voort te bouwen op het huidige succes' zegt eigenaar Laurens Meyer.



De huidige exploitanten Grietje van der Veen en Henk Wustenveld zijn blij dat hun 'levenswerk' wordt voortgezet.

