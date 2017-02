Stad is positief over bestuursakkoord fusiegemeente Groningen

Raadsleden van de stad staan positief tegenover het bestuursakkoord van de nieuwe gemeente Groningen. De meeste partijen lijken het bestuursakkoord dan ook te steunen. Dat blijkt uit de raadscommissie van woensdagmiddag.

In het bestuursakkoord worden de kaders gesteld voor de nieuwe gemeente. Die moet gaan bestaan uit de huidige gemeente Groningen, Ten Boer en Haren.D66, Stadspartij en Student en Stad vragen zich af wie ervoor zorgt dat de nieuwe gemeente zich ook daadwerkelijk gaat houden aan de afspraken die in het bestuursakkoord staan.Burgemeester Den Oudsten stelt dat enkel en alleen de raad van de nieuwe gemeente zich aan het bestuursakkoord kan houden. 'Dat heeft ook een keerzijde want als die nieuwe raad wil afwijken van de afspraken in het akkoord dan kunnen ze dat doen.'Ook Marga Kool was aanwezig tijdens de commissie waarin het bestuursakkoord werd besproken. Kool heeft de belangen behartigt van de Harense bevolking tijdens de fusiegesprekken. Ze sluit zich aan bij de woorden van Den Oudsten. 'Het gaat in dat geval om bestuurlijke vertrouwelijkheid.'D66 vraagt zich af hoe het zit met de hoogte van belastingen en heffingen. Die informatie mist de partij in het akkoord. 'Je zou al een beeld kunnen schetsen van de veranderingen die optreden. Nu blijft dat nog vaag.'Volgens wethouder Ton Schroor (D66) is het onmogelijk om nu al een beeld te schetsen van de hoogte van belastingen en heffingen. 'De nieuwe gemeente heeft twee jaar de tijd om die tarieven vast te stellen. Voor die tijd kunnen ze gebruik maken van ingroeitarieven.'De hoogte van de OZB moet daarentegen wel eerder duidelijk zijn. Schroor liet weten dat die binnen drie maanden moet zijn vastgesteld.