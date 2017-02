Mischa's Mediawereld: Experiment geslaagd, patiënt overleden

Geheel onopgemerkt in ons mooie noorden is de stekker uit een bijzonder journalistiek experiment getrokken. De Limburger, de grootste regionale krant van het land, heeft de samenwerking opgezegd met onze omroepcollega's van L1 in de nieuwssite 1Limburg.

Zo op het eerste gezicht is dat opmerkelijk. Want 1Limburg is uiterst succesvol. Een voorbeeld van publiek-private samenwerking waar met grote interesse naar wordt gekeken door de collega's.Een commerciële krant en een publieke regionale omroep. Samen in een redactie van een website. Met als resultaat explosief groeiende cijfers en bijna jaloerse bewondering van de journalistieke incrowd.Maar het sprookje is uit. De krant wil niet verder. Althans, niet met de omroep. Wel met een succesvolle website. Zoals de nieuwe hoofdredacteur van De Limburger het zegt: “Die buitenboordmotor moet achter ons eigen schip.”Oftewel: een succesvolle site begint voor de krant een bijzonder serieus instrument te worden. Wat eerst als een experiment werd gezien, wordt nu ingezet om de relevantie te vergroten.Niet zo gek. Nieuwe abonnees voor de papieren krant komen er nauwelijks meer bij. Alle uitgevers zijn bezig met een toekomststrategie waarin “digitaal” in meer of mindere mate een steeds belangrijkere rol vervult.En daarmee vervalt de belangstelling voor publiek-private samenwerking. Kranten gaan het zelf doen, zonder de inmenging van omroepen. Want voor hen blijft het een raar fenomeen; gesubsidieerde bedrijven die iets doen waar ze zelf geld mee moeten verdienen.Het zou de politiek sieren publiek-private journalistiek niet langer te propageren. Niet alleen omdat de wetgeving nooit is aangepast aan de wens, ook omdat het er niet naar uitziet dat er iets substantieels van komt. Wat heet, het meest succesvolle project op dit gebied is net de nek omgedraaid.Ook in het noorden zien we dat de kranten nadrukkelijk inzetten op crossmedialiteit. Terwijl een paar jaar geleden nog scenario's werden uitgewerkt waarin innige samenwerking, tot zelfs fusies, als enige redmiddel werden omschreven, is de concurrentie nu weer op pré-digitaal niveau.En van gezonde concurrentie is nog nooit iemand slechter geworden.Mischa van den BergHoofdredacteur RTV NoordIn Mischa's Mediawereld schrijft hoofdredacteur Mischa van den Berg over onze omroep, journalistiek en aanverwante mediazaken. Volg Mischa op Twitter