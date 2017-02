Deze schutting zorgt al bijna vijf jaar voor bonje

(Foto: RTV Noord/Martin Drent) (Foto: RTV Noord/Martin Drent)

Aan het Zuiderkerkpad in Warffum is al bijna vijf jaar een conflict over een twee meter hoge schutting. Nu moet de rechter beslissen wat ermee moet gebeuren.

De eigenaar van de schutting is Erik Ebink. Hij heeft hem in de zomer van 2012 geplaatst om wat meer privacy te krijgen in zijn achtertuin. Maar daar was de overbuurvrouw, Willy voor in 't Holt, niet blij mee.



Doorkijkje kwijt

Willy voor in 't Holt heeft de voorkant van haar huis aan het Zuiderkerkpad. Daarom kijkt ze vanuit de woonkamer recht tegen de schutting aan. 'Dat vind ik jammer, want toen ik hier kwam wonen had ik vanuit de woonkamer vrij zicht op de Hoofdstraat. Nu ben ik dat doorkijkje kwijt.'



Daarnaast mogen er volgens Voor in 't Holt geen schuttingen van dergelijke hoogtes aan het Zuiderkerkpad worden gebouwd, vanwege het beschermd dorpsgezicht van het centrum van Warffum. 'Dit soort paadjes moet een halfopen karakter hebben met verschillende doorkijkjes. Nu lijkt het een beetje op een brandgang, dat kan niet de bedoeling zijn. Dat is zonde.'



Voor in 't Holt wil dat de schutting wordt verlaagd of wordt vervangen door een heg. Maar omdat er geen vergunning is voor de schutting, wordt de welstandscommissie van de gemeente Eemsmond ingeschakeld om te beoordelen wat er met de schutting moet gebeuren. Die komt uiteindelijk tot de conclusie dat hij er gewoon kan blijven staan



Hele andere conclusie

'Toen liet ik er de bezwarencommissie van de gemeente Eemsmond naar kijken, en die had een hele andere conclusie', vertelt ze. 'Zij zeiden juist dat hier helemaal geen schutting van twee meter hoog mag staan.' Ook erfgoedvereniging Bond Heemschut vindt dat de schutting verlaagd moet worden vanwege het beschermd dorpsgezicht van Warffum.



Voor in 't Holt en Ebink gaan meerdere keren met elkaar om tafel, maar komen niet tot een compromis waar beiden mee kunnen leven. 'De verstandhouding is nog wel goed hoor. Maar als je nog verder gaat, krijg je ruzie. En daar heeft niemand wat aan', zegt Ebink.



Weer om tafel

Gesterkt door de conclusie van de bezwarencommissie maakt Voor in 't Holt de gang naar de rechter. Die verwijst de gemeente en de buren in eerste instantie nog een keer naar de onderhandelingstafel om nóg eens met elkaar te praten over een oplossing. Maar die komt er niet.



Nu moet de rechter dus beslissen wat er met de schutting moet gebeuren. De zaak is aangespannen tegen de gemeente Eemsmond, want volgens Voor in 't Holt had de gemeente moeten luisteren naar het oordeel van de bezwarencommissie dat de schutting verlaagd of weggehaald moest worden.



Rust en duidelijkheid

Ebink wacht ondertussen de uitspraak van de rechter af. 'Ik hoop dat we nu rust en duidelijkheid krijgen, want dat mag wel na bijna vijf jaar. Maar ik betwijfel of er straks voor iedereen een goede oplossing is.'



De gemeente Eemsmond wil niet inhoudelijk reageren, omdat de zaak onder de rechter is.

Door: RTV Noord Correctie melden