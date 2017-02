Het wordt rustiger op de Herebrug in Stad

Het gaat voorlopig niet door: de wens van de gemeente Groningen om gemotoriseerd verkeer alleen nog via de Herebrug de stad in te laten rijden en niet eruit.

Toch wordt het rustiger op de brug, na overleg met omwonenden.Volgens de gemeente staan de brug en de aansluitende rotonde regelmatig vol. Daardoor kunnen bussen niet langs wachtende auto's, betoogt de gemeente. Éénrichtingsverkeer zou ervoor zorgen dat bussen sneller op de busbaan kunnen rijden.Dat plan stuit echter op verzet van omwonenden. Bewoners van de singels zijn bang dat er dan veel verkeer door hun straten komt, en de gevolgen daarvan. Daarnaast willen ze wachten op de effecten van de aanpak van de Stationsweg Om de Herebrug toch te ontslasten, is met buurtbewoners een nieuw experiment afgesproken. Het verkeer dat de stad uit wil straks via het Zuiderdiep en de Emmebrug rijden. Auto's die uit de parkeergarages Pathé, Centrum-Museum en Haddignestraat komen, moeten omrijden. Het is nog niet bekend hoe lang de proef geldt.- M oet de Herebrug éénrichtingsverkeer krijgen?