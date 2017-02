Staten: 'College en RTV Noord moeten samen lobbyen in Den Haag'

Een stevige lobby van Gedeputeerde Staten met de directie van RTV Noord richting Den Haag. Dat is de opdracht die het college van een meerderheid van Provinciale Staten krijgt.

Met de lobby zou geld opgehaald moeten worden ter compensatie van de bezuinigingen bij RTV Noord Een meerderheid van de partijen vindt dat staatssecretaris Sander Dekker over de brug moet komen, en dat de verantwoordelijkheid voor RTV Noord niet bij de provincie ligt.'Het belang van RTV Noord in onze provincie staat buiten kijf', zegt D66'er Geert Kamminga. 'Maar we moeten de rol vertolken die ons past. Het college moet samen met RTV Noord de lobby in Den Haag starten.' Hij kreeg steun van een forse meerderheid in Provinciale Staten. Alleen de PVV ziet een lobby bij de Tweede Kamer en staatssecretaris Dekker niet zitten.De PVV roept RTV Noord op om kostenreductie door te voeren door te zich te richten op lokale producenten. De partij wilde via een motie afdwingen dat RTV Noord eerst haar resultaten zou rapporteren aan de partijen in Provinciale Staten, voordat er over steun kon worden nagedacht. Die motie werd verworpen.De Partij voor het Noorden en de Partij van de Arbeid willen de toezegging van het college dat wanneer de lobby in Den Haag niet werkt, de provincie alsnog geld vrijmaakt voor RTV Noord. Volgens Statenlid Robert de Wit van collegepartij CDA valt dit niet onder de taak van de provincie.Die houding riep verbazing op bij Laura Dijkstra (VVD). 'U bent op verantwoordelijkheidsvakantie', zei ze. 'U maakt als college miljoenen euro's vrij voor dingen waar we als provincie totaal niet over gaan, maar wilt geen geld vrijmaken voor RTV Noord, waar de directie om vijf ton vraagt. Dit vraagt om boter bij de vis.''Wij bedrijven geen 'als-dan-politiek'', repliceerde De Wit. 'Wij pleiten voor een lobby, en u zou als VVD bij uw staatssecretaris Dekker kunnen vragen om steun. Daar moet u zijn.'De motie van de PvhN en de PvdA kreeg enkel steun van Groninger Belang. De overige provinciepartijen willen vooralsnog geen geld vrijmaken voor RTV Noord. De omroep moet fors bezuinigen van het Rijk.