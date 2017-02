Zes dorpen en buurten energieneutraal met hulp van provincie

De provincie Groningen gaat zes dorpen en buurten helpen om energieneutraal te worden.

Ze worden ondersteunt met geld, publiciteit en krijgen advies over regelgeving. Stichting Paddepoel Energie , Energie Coöperatie Oostwold, Lopster Energie Coöperatie Zonnedorpen Leermens 't Zandt, Zeerijp, Zijldijk, Steendam gas(t)vrij en Boven Pekela Energie Neutraal zijn door de provincie gekozen. In 2019 moeten ze energieneutraal zijn.Eind vorig jaar kwamen 28 initiatieven bijeen om hun plannen aan de provincie te presenteren. Oorspronkelijk zouden vijf dorpen worden geholpen, maar nu zijn er zes geselecteerd. Elk initiatief krijgt een contactpersoon die helpt met alle vragen.Ook de initiatieven die niet gekozen zijn, kunnen op steun van de provincie rekenen. Voor hen blijft de provincie netwerk- en themabijeenkomsten organiseren en zijn verschillende diensten beschikbaar.De actie is onderdeel van een programma van de provincie om de overgang naar het gebruik van duurzame energie te versnellen. Jaarlijks geeft de provincie daar 1,5 miljoen euro aan uit.