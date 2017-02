'Ingrijpen provincie bij afvoer gif North Refinery was onvermijdelijk'

De provincie Groningen kon niet anders dan ingrijpen bij het failliete bedrijf Noth Refinery in Delfzijl. 'Deze keuze hebben wij gemaakt vanuit volle overtuiging en bewustzijn voor onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van mens en omgeving'.

Dat laten Gedeputeerde Staten weten in een Statenbrief. Veel partijen zetten vraagtekens bij de bestuursdwang, die in november vorig jaar werd toegepast om de laatste vaten met gif op het terrein te laten verwerken. 'Het lijkt er op dat er een miljoen is weggegooid', concludeerde eerder VVD-statenlid Nico Bakker.Het dagelijks bestuur werpt dat verre van zich. 'Voor ons hebben veiligheid en kwaliteit voorop gestaan, zonder dat wij daarbij de kostprijs uit het oog hebben verloren. Met ons optreden zijn aanzienlijke milieu-risico's weggenomen en is erger voorkomen', aldus Gedeputeerde Staten.De provincie ligt al lange tijd in de clinch met curator Harm-Jan Meijer. Daarbij gaat het om de problemen bij de afvoer van de laatste twee tanks met gif op het terrein van het failliete bedrijf.Volgens Meijer is er een spel gespeeld tussen concurrerende afvalverwerkingsbedrijven. Met als gevolg dat de provincie uiteindelijk een miljoen euro teveel betaald zou hebben voor de afvoer van het gif.De eerste drie tanks worden nog probleemloos afgevoerd door afvalverwerker Wenau uit Heerenveen. De provincie betaalt de kosten, zo is overeengekomen met de curator.Er ontstaan problemen als afvalverwerker ATM Moerdijk de laatste twee tanks weigert te verwerken. Dit is een zusterbedrijf van Reym in Veendam. En die onderneming kreeg eerder de opdracht voor de afvoer niet. Te duur, vond de curator.Hij gaat naarstig op zoek naar alternatieven en komt in Zweden uit. De provincie vindt dat te lang duren en grijpt in via bestuursdwang. De opdracht gaat nu wel naar Reym, maar dat betekent dat de verwerking van de laatste tanks tonnen duurder uitvalt dan was begroot.Volgens Gedeputeerde Staten waren die kosten hoger omdat Reym ook zaken moesten aanpakken, die de curator niet uitgevoerd zou hebben. 'Dat de opdracht aan Reym een andere was, is volledig te wijten aan het feit dat de curator geen stap meer zette om de inrichting adequaat te beheren', zo staat in de Statenbrief.De curator laat weten 'kennis te hebben genomen' van deze verklaring. 'De conclusies over mijn rol werp ik onverminderd verre van mij', reageert hij. 'Het is aan Provinciale Staten om een oordeel te vellen over de gang van zaken.'