Nieuwe order bezorgt Eekels maanden werk

Eekels Technology uit Kolham heeft een grote order binnengesleept. De firma mag voor het bedrijf Huisman in Schiedam de elektrotechnische installatie aanleggen op een kraan die twee keer 5000 ton kan dragen.

Deze kraan wordt ingezet in de offshore. Volgens algemeen directeur Hendrik de Haan levert de order het bedrijf maanden werk op.'We hebben in 2016 de installatie op een offshore-schip van Heerema aangelegd', zegt hij. 'Dat was een twee keer 10.000 ton kraan, de grootste offshorekraan ter wereld. Die order deden we ook in samenwerking voor Huisman.'De kraan die Eekels dit jaar in samenwerking met Huisman wil voorzien van elektrotechniek, komt aan boord van de 'Pioneering Spirit', een pijplegschip.'Er gaat ruim 200 manweken aan werk in zitten. Dat houdt in dat we de elektrotechnische installatie met 200 man in één week zouden kunnen aanleggen. Dat doen we niet. We starten er nu mee, en volgens onze planning moeten we het project in het derde kwartaal van dit jaar opleveren.'De order past in het beleid van Eekels. Het bedrijf ziet de malaise in de marine- en offshoresector weliswaar toenemen, maar heeft goede hoop zich staande te kunnen houden. 'Het jaar 2016 was voor Eekels een heel mooi jaar', laat De Haan weten. 'Dit jaar zullen we naar verwachting een minder hoge omzet behalen, maar de vooruitzichten zijn desondanks positief.'