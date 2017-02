'School neemt maatregelen tegen dader en omstanders mishandeling'

Het Dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand neemt 'passende maatregelen tegen de betrokkenen' bij de mishandeling van een leerling. Het slachtoffer werd op het schoolplein geslagen.

De mishandeling werd geflimd door een omstander. Daarop is te zien hoe het slachtoffer op het schoolplein loopt en plotseling een klap in het gezicht krijgt. Hij valt op de grond, terwijl de jongeren die er omheen staan lachen.De 'passende maatregelen' gelden voor zowel de dader als de omstanders', licht directeur Ineke de Roo toe. 'Het toekijken, filmen en verspreiden is even kwalijk en verwerpelijk. Zo gaan wij niet met elkaar om.'Wat de maatregelen zijn wil de directeur niet zeggen. 'Vanwege de privacy van de betrokken doe ik daar geen uitspraken over', zegt De Roo. 'Het wordt de komende tijd in elk geval goed besproken op school en in de klassen.'De politie van Hoogezand heeft achterhaald wie de verdachte en het slachtoffer zijn. Agenten hebben met beide tieners en hun ouders gesproken. Het OM moet beslissen wat er met de zaak gebeurt. De politie zoekt nog naar de maker van het filmpje.