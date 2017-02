FNV en gemeente Groningen kunnen het maar niet eens worden over huishoudelijke hulp

De vakbond FNV en welzijn-wethouder Ton Schroor (D66) kunnen het maar niet eens worden over het beleid van de huishoudelijke hulp in Groningen. FNV zegt dat het dramatisch is, Schroor is tevreden. Dat blijkt na de raadscommissie van woensdagmiddag.

In die commissie is een deel van het zorgbeleid van de gemeente besproken, maar ook het zwartboek van vakbond FNV over de huishoudelijke hulp.Volgens Schroor is Groningen goed op weg als het gaat om zorg. 'Ons zorgbeleid staat als een huis, laat ik dat nogmaals herhalen. Als iemand niet goed is behandeld kunnen ze bij ons terecht. De gemeente heeft altijd een open houding.'Schroor ziet zijn uitspraken bevestigd worden in een onafhankelijk onderzoek over huishoudelijke hulp in de stad.FNV-voorman Hans Alderkamp zegt dagelijks schrijnende gevallen zien te voorbijkomen. Hij verwerpt het onderzoek dan ook. 'Dat onderzoek is een hoofdstuk apart. Het gaat namelijk niet alleen over de huishoudelijke hulp, maar over veel meer WMO-voorzieningen. Je kunt dus geen conclusie trekken over de huishoudelijke hulp met dat onderzoek.'Waar D66 achter het beleid van de eigen wethouder staat, daar is de SP compleet tegen het beleid. 'Er zit teveel licht tussen de opvattingen van de FNV en het onderzoek van de gemeente. De thuiszorg in Groningen moet beter. Het doel van de SP is vrij helder, wij willen dat mensen zo goed mogelijk geholpen worden,' aldus Jimmy Dijk.Wieke Paulusma (D66) 'Ik vind dat als het niet goed gaat, het beter moet. Ik ben het er pertinent mee oneens dat mensen in de stad aan hun lot worden overgelaten. Als je zelf iets kan moet je het zelf regelen. Op die manier blijft er budget over voor de mensen die het wel nodig hebben.'