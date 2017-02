Van Lente is eerste vrouwelijke burgemeester voor Bedum

Erica van Lente (37) is woensdagavond geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Bedum. Haar ambtstermijn loopt tot 1 januari 2019. Dan fuseert de gemeente met De Marne, Winsum en Eemsmond.

Commissaris van de Koning René Paas benadrukte tijdens de aanstelling dat het voor het eerst in de geschiedenis is dat er een vrouwelijke burgemeester in Bedum is: 'Een burgermoeder dus'. Hij heeft de volste vertrouwen in Van Lente.Wethouder Menne van Dijk sprak de burgemeester toe. Hij zegt dat er zware projecten zijn die aangepakt moeten worden. De aardbevingsproblematiek, de herindeling, het centrum van Bedum, de veranderingen in de zorg en onderwijs. Het college ziet er naar uit om met haar samen deze zaken op te pakken.Erica van Lente noemt het 'geweldig spannend' om aan de slag te gaan in Bedum. 'Ik ga hier veel leren. Bedum verlegt mijn grenzen en er is ontzettend veel te doen in minder dan twee jaar tijd'. De burgemeester zegt dat ze flink aan de bak moet omdat ze de gemeenschap wil leren kennen en er veel werk te verrichten is.Erica van Lente werd geboren in Arnhem en groeide op in Lelystad. Haar studie heeft ze gedaan in Enschede en Groningen. Van Lente was onder meer werkzaam voor Shell/NAM, de Gasunie en het agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken. Ook heeft ze in diverse raden van toezicht gezeten. Van 2010 tot 2014 was ze raadslid voor de PvdA in Groningen.