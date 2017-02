Coalitiepartijen PvdA en GroenLinks willen minder vuurwerk in de stad hebben. Beide gemeenteraadspartijen kwamen tijdens een commissievergadering met een eigen plan.

De PvdA wil samen met wijk- en buurtorganisaties kijken of ze zones kunnen creëren in de wijken waar vuurwerk wel afgestoken mag worden. Volgens de partij weten de bewoners dan waar er overlast kan plaatsvinden. De PvdA denkt met die maatregel de kosten voor beveiligers ook terug te kunnen brengen.GroenLinks wil het vuurwerk uit de binnenstad verbannen. Dat plan bracht de partij tijdens de jaarwisseling ook al op tafel , maar ze doen dat dus nu opnieuw.GroenLinks-raadslid Benni Leemhuis wil graag een vuurwerkvrije binnenstad omdat Groningen een historische binnenstad heeft. Hij verwijst daarmee na de brand van de eveneens oude binnenstad van Alkmaar tijdens de jaarwisseling van 2015/2016. 'Er is meer brandgevaar in historische binnensteden', aldus Leemhuis.Destijds gingen vier winkelpanden in vlammen op. Een aantal panden waren zwaar beschadigd. De brandweer kreeg de brand moeilijk onder controle omdat het vuur lastig te bereiken was. De winkels waren groot, diep en stonden dicht op elkaar.De PvdA gaat haar plan nog verder uitwerken. GroenLinks heeft van burgemeester Den Oudsten de toezegging gekregen dat hij het plan van de fractie gaat uitzoeken.