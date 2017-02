Stad omarmt initiatief voor Tiny Houses

Politiek Groningen ziet de komst van Tiny Houses wel zitten. Maar voordat het zover is moet eerst de behoefte voor klein wonen in kaart worden gebracht. Het plan voor Tiny Houses in de stad is besproken tijdens de raadscommissie woensdagavond.



Weinig energie

Tiny Houses naar Groningen halen is een idee van GroenLinks en Partij voor de Dieren. Volgens die partijen dragen de woningen bij aan de duurzaamheid omdat de woningen nauwelijks tot geen energie verbruiken.



Nog geen volmondig ja

GroenLinks en Partij voor de Dieren krijgen de handen van alle politieke partijen op elkaar, maar volmondig 'ja' zeggen ze nog niet. 'Volgens mij moeten we eerst gaan kijken naar hoe en waar het kan,' aldus Jimmy Dijk (SP).



Leren van Almere

Als het aan de Stadspartij ligt worden de woningen snel gerealiseerd op het Suikerunie terrein. 'Laat het college een stukje van dat terrein beschikbaar stellen voor de bouw van Tiny Houses. We zouden veel van Almere kunnen leren. Daar zijn ze al een stap verder op dit gebied.'



Voordat er sprake is van besluitvorming zal er een symposium worden georganiseerd. Op die bijeenkomst moet de behoefte rondom de Tiny Houses in kaart worden gebracht. De plannenmakers van GroenLinks en de Partij van de Dieren willen de Tiny Houses uiteindelijk wel centreren in een bepaald gebied.



