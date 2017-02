Nieuwe vispassage voor Sterrebos kost 350.000 euro

Een vispassage (Foto: Wikipedia)

Een nieuwe vispassage in het Peizerdiep moet ervoor zorgen dat bij het Sterrebos onder Roden de vissen weer beter stroomopwaarts kunnen zwemmen.

De bypass die waterschap Noorderzijlvest om de huidige vispassage heen gaat leggen, kost bijna 3,5 ton en zou nodig zijn omdat de bestaande -bijna dertig jaar oude- passage onvoldoende werkt als gevolg van te grote trappen. Henk Hoiting van Betaalbaar Water vindt het een boel geld en is van mening dat 'de vis duur wordt betaald'.



Sjoerd Schoonhoven van Water Natuurlijk vindt het de investering daarentegen dubbel en dwars waard: 'Dit wordt een hele mooie bypass waar je de vispassage met eigen ogen kunt aanschouwen.'



Volgens verantwoordelijk bestuurder Carla Alma is de gekozen variant de goedkoopste optie die ook nog eens heel mooi in het landschap past. Daarnaast gaat ze er vanuit dat een groot deel van de kosten middels subsidies terug zal vloeien naar het waterschap.

Door: RTV Noord Correctie melden