Douwe Hollenga nieuwe bestuurder Noorderzijlvest

Tijdens de algemeen bestuursvergadering van Noorderzijlvest is Douwe Hollenga woensdagavond benoemd tot nieuw dagelijks bestuurder van het waterschap.

De oud landbouw-gedeputeerde van het CDA werd als enige kandidaat met ruime meerderheid gekozen als opvolger van Jan Bos die recentelijk opstapte omdat hij vond te weinig vertrouwen meer te genieten.Hollenga was al lid van het algemeen bestuur van Noorderzijlvest. Hij was daarnaast zestien jaar namens het CDA lid van Provinciale Staten van Groningen, waarvan acht jaar fractievoorzitter. Van 2007 tot 2011 was hij gedeputeerde.Hollenga is blij met het in hem gestelde vertrouwen: 'Ik hoop dat ik het waar zal maken!'