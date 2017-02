Hateboer: 'Ik ga ervan uit dat ik zondag bij de selectie zit'

Hans Hateboer werkte woensdag de eerste trainingen af bij zijn nieuwe werkgever Atalanta Bergamo. De club bereidt zich voor op de wedstrijd van zondag in het eigen Stadio Atleti Azzurri d'Italia. De verdediger uit Beerta verruilde begin deze week de FC voor Atalanta, dat hem aanvankelijk aan het eind van het seizoen wilde inlijven.

'Atalanta heeft me eerder gehaald, om alvast te laten wennen', zegt Hateboer. De Italianen hebben momenteel in Andrea Conti een getalenteerde rechter verdediger. Conti staat in de belangstelling van meerdere Italiaanse topclubs en verwacht wordt dat hij aan het eind van het seizoen vertrekt.Met Hateboer heeft de club al een mogelijke opvolger voor de 22-jarige Italiaan in huis. 'Ik hoop de komende tijd minuten te kunnen maken, maar Conti is een goede, getalenteerde voetballer. Om hem uit de basis te spelen, moet ik echt de strijd aangaan en dat wordt nog een hele klus.'De verdediger uit Beerta hoopt wel dat zondag op de bank zit tegen Cagliari. 'Ik ga ervan uit dat ik bij de wedstrijdselectie zit', zegt Hateboer die met veel plezier op zijn eerste dagen in Italië terugkijkt. 'Iedereen is heel aardig en bereid me over al mee te helpen. Verder trainen we op een van de beste trainingscomplexen van Italië. Je merkt aan alles dat het niveau hoger hier ligt.'Tijd om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten in Groningen was er nauwelijks. 'Maandagmorgen trainde ik nog mee, maar na afloop van die training werd de belangstelling van Atalanta concreet. Ik ben daarom 's middags naar Italië gevlogen voor een medische keuring, dus in Groningen heb ik niet iedereen meer gesproken. Ik ga volgende week nog een keer op en neer en hoop dan van iedereen bij de club afscheid te kunnen nemen.'Afscheid nemen van de supporters zal nog iets langer duren, maar Hateboer is wel van plan om dat te gaan doen. 'We moeten even kijken hoe het loopt en een datum prikken.'